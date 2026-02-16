Takaichi Sanae qualifiée de « femme la plus puissante du monde » par The Economist

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a été qualifiée de « femme la plus puissante du monde » dans un article publié dans la dernière édition du magazine britannique The Economist, après avoir conduit le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) à une victoire écrasante lors d’élections anticipées.

À la suite du scrutin du 8 février pour la Chambre des représentants du Parlement, la dirigeante japonaise, également présidente du PLD, dispose désormais d’« une occasion historique de transformer son pays », selon l’hebdomadaire. « Elle ne doit pas la gâcher », ajoute-t-il.

Malgré sa domination durable sur la scène politique japonaise, le PLD n’avait encore jamais remporté une victoire « aussi décisive » à des élections législatives.

« Pour répondre aux attentes suscitées par son pari électoral et par l’ampleur de son succès, Takaichi doit voir plus grand et plus loin », souligne l’article, illustré d’une photographie de la Première ministre souriante, levant la main droite devant le mont Fuji.

« Elle doit être une dirigeante pour l’ensemble du Japon, et non uniquement pour ses soutiens conservateurs. »

L’article estime par ailleurs que Takaichi est « bien placée pour accélérer la réforme du système de défense japonais » et qu’elle dispose d’« une vision appropriée » visant à renforcer les capacités de défense sous tous les angles.

Dans le même temps, le magazine met en garde contre le risque qu’elle « interprète à tort le large soutien dont elle bénéficie comme une autorisation de poursuivre des objectifs idéologiques étroits ».

Il avertit notamment que si Takaichi, décrite comme une « nationaliste convaincue », venait à se rendre au sanctuaire polémique de Yasukuni, cela pourrait entraîner une nouvelle détérioration des relations avec Pékin et « compromettre le fragile rapprochement avec la Corée du Sud, indispensable pour faire face à la montée en puissance de la Chine ».

