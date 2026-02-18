Le donjon du château de Hiroshima fermera son accès au public

Actualités

Le donjon du château de Hiroshima fermera ses portes à partir du 22 mars en raison de son vieillissement. La structure, qui a été réédifiée après sa destruction par le bombardement atomique de 1945 et devenu, au fil du temps, un symbole de la reconstruction de la ville.

L’extérieur du donjon, situé au cœur des vestiges du château, sera préservé après la fermeture. En revanche, les salles d’exposition réparties sur les cinq étages ne seront plus accessibles au public.

Nombreux sont ceux qui souhaitent une reconstruction en bois du donjon principal. La municipalité de Hiroshima étudie actuellement la faisabilité d’un tel projet.

La fondation du château de Hiroshima débuta en 1589 sous l’impulsion du seigneur Môri Terumoto. Après la Restauration de Meiji au XIXe siècle, l’édifice a été utilisé comme siège de la préfecture et par l’armée de terre. Si c’était l’époque où énormément de châteaux ont été démolis, celui de Hiroshima a été désigné trésor national en 1931, avec la majorité de ses structures datant de l’époque d’Edo. Mais il n’aura pas survécu au bombardement atomique d’août 1945. Après sa détruction, une tour provisoire en bois fut d’abord érigée. Puis le donjon a été rebâti en béton armé en 1958, et il abritait un musée. Dans les années 1990, plusieurs portes et tours de guet ont de même été reconstruites selon les modèles d’origine.

