Le nombre de touristes chinois en baisse au Japon

Le nombre estimé de visiteurs en provenance de Chine continentale a chuté de 60,7 % en glissement annuel pour s’établir à 385 300 en janvier, a annoncé mercredi l’Office national du tourisme japonais (JNTO).

Ce recul s’est accentué par rapport à décembre (–45,3 %), alors que le gouvernement chinois appelle ses ressortissants à s’abstenir de voyager au Japon, à la suite de déclarations de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae concernant une éventuelle crise autour de Taïwan.

Le nombre de visiteurs en provenance de Hong Kong a également diminué, en baisse de 17,9 %.

Au total, le nombre de touristes étrangers au Japon a reculé de 4,9 %, à 3 597 500 personnes, enregistrant ainsi sa première baisse en glissement annuel depuis janvier 2022.

Par pays ou région, la Corée du Sud arrive en tête avec 1 176 000 visiteurs, en hausse de 21,6 %. Taïwan suit avec 694 500 visiteurs (+17,0 %), tandis que la Chine se classe troisième. Les États-Unis comptabilisent 207 800 visiteurs, soit une progression de 13,8 %.

Lors d’une conférence de presse le 18 février, le directeur général du JNTO, Murata Shigeki, a commenté la situation actuelle, en pleine période du Nouvel An chinois : « Il y a eu quelques annulations, mais les visiteurs d’autres pays compensent largement. On est au niveau de l’année dernière, voire légèrement en hausse. » Concernant un éventuel nouveau soutien aux professionnels du tourisme touchés par la baisse des clients chinois, il a indiqué : « Pour l’instant, rien n’est à l’étude. »

