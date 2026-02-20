Le deuxième gouvernement Takaichi a été lancé

Actualités

Le deuxième gouvernement de la Première ministre Takaichi Sanae est entré en fonction jeudi, au lendemain de sa formation.

Lors d’un Conseil des ministres extraordinaire tenu dans la journée, elle a décidé de reconduire l’ensemble des 54 vice-ministres d’État et secrétaires parlementaires. Takaichi Sanae, qui est également présidente du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), a été réélue Première ministre mercredi par le Parlement à la suite de la victoire écrasante de son parti aux élections législatives du 8 février pour la Chambre des représentants.

Fort de ce large succès électoral, le deuxième cabinet Takaichi entend accélérer la mise en œuvre de ses principales priorités : exonérer temporairement les produits alimentaires de la taxe sur la consommation pendant deux ans, renforcer les capacités de défense du pays et réviser la Constitution.

« Conscients des lourdes responsabilités qui nous incombent envers les électeurs ayant renouvelé leur confiance lors des législatives, nous gouvernerons avec humilité mais détermination, tout en restant à l’écoute des différentes opinions », a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, lors d’une conférence de presse.

Kihara a également indiqué avoir reçu pour instruction de la Première ministre d’intensifier la communication à l’international sur la position du Japon concernant les questions territoriales et son interprétation de l’histoire. Cette initiative intervient alors que la Chine a accru ses critiques à l’égard du Japon sur la scène internationale depuis que la dirigeante japonaise a évoqué, en novembre dernier, l’éventualité d’une crise autour de Taïwan, que Pékin considère comme relevant de ses intérêts fondamentaux.

