Le nombre d’accidents entre piétons et cyclistes a atteint un record au Japon

L’an dernier, le Japon a recensé 3 269 accidents impliquant des piétons et des cyclistes, soit 226 de plus qu’en 2024. C’est le chiffre le plus élevé depuis 2006, a annoncé jeudi l’Agence nationale de la police.

Alors que le système du « ticket bleu » (amendes pour les infractions mineures des cyclistes) doit entrer en vigueur dès avril, un responsable de l’agence a expliqué : « Nous voulons réduire les accidents impliquant des vélos en continuant à sensibiliser activement le public aux dangers de l’alcool au guidon, de l’utilisation du téléphone portable en roulant, et au respect des règles de base. »

Environ 57 % de ces accidents se sont produits sur des trottoirs ou des passages piétons. Parmi eux, 356 ont été mortels (cinq de plus que l’année précédente). Les cyclistes en état d’ivresse ont causé 87 accidents graves ou mortels, soit 12 de moins qu’en 2024. De leur côté, les accidents liés à l’usage du téléphone portable en vélo sont passés à 22 cas (six de moins).

Par ailleurs, les accidents impliquant des « petits véhicules motorisés spécifiques » (comme les trottinettes électriques) ont fortement augmenté : 386 cas (+48), dont 43 (environ 11 %) causés par des conducteurs ivres. Selon la police, beaucoup de ces accidents ont eu lieu tard dans la nuit, ce qui laisse penser que ces engins servent souvent à rentrer chez soi après avoir raté le dernier train à la sortie d’une soirée bien arrosée.

