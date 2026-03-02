Le président Emmanuel Macron envisage de rendre au Japon en avril

Actualités

Le président Emmanuel Macron prévoit d’effectuer une visite officielle au Japon au début du mois d’avril, a indiqué vendredi un responsable du gouvernement français.

Ce déplacement vise à réaffirmer la coopération avec la Première ministre Takaichi Sanae, en amont du sommet du Groupe des Sept que la France accueillera en juin.

Emmanuel Macron entend également renforcer les liens économiques bilatéraux, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, du nucléaire civil, de l’aéronautique et du spatial.

S’il se concrétise, ce voyage sera son premier au Japon depuis 2023, année où il avait participé au sommet du G7 à Hiroshima.

Parmi les autres dirigeants européens du G7, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le Premier ministre britannique Keir Starmer se sont tous deux rendus à Tokyo en janvier.

