Protection des côtes japonaises : le pays veut miser sur les drones

Actualités



Le drone « Vampire », exposé à Kiev le 7 février dernier

Dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu, le ministère de la Défense prévoit de mettre en place un système de protection côtière reposant sur des milliers de drones, même si de nombreux problèmes restent à résoudre.

Ce système, baptisé « Shield », comprendra plus de dix types de drones : certains destinés à attaquer des navires ennemis, d’autres à collecter des informations ou encore à protéger des sites radar, afin de contrer les avancées adverses de manière multicouche.

Le projet de budget du gouvernement pour l’exercice 2026 prévoit environ 100 milliards de yens (545 millions d’euros) pour ce système de défense par drones, que le ministère entend mettre en œuvre au cours de l’exercice 2027.

Les drones ont été largement utilisés lors des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, où ils ont modifié la nature de la guerre.

Ces dernières années, des avions militaires chinois ont survolé les côtes du Japon, ce qui a conduit les Forces japonaises d’autodéfense (FAD) à déployer ses avions de chasse. « Si nous continuons à utiliser les méthodes de combat conventionnelles, nous serons dépassés », a déclaré un haut responsable du ministère.

De nombreux problèmes restent toutefois à résoudre avant que ces drones puissent être exploités comme véritable force de combat. En ce qui concerne la communication avec ces appareils, « il faut ajuster les bandes de fréquences afin de ne pas perturber les téléviseurs ou les smartphones des civils », a indiqué un haut responsable des FAD. Un responsable du ministère de la Défense a également souligné qu’« il faut trouver des solutions concernant les lieux et les méthodes d’entraînement ».

En janvier, lors d’un exercice au camp d’entraînement de Kirishima, au sud-ouest du pays, un drone de reconnaissance a été emporté par de violents vents et s’est écrasé dans un champ voisin. À la fin du mois de mars dernier, les FAD disposaient d’environ 1 200 appareils, mais, dans la perspective d’une introduction massive de drones, il devient urgent de former du personnel capable de piloter différents types d’appareils.

Il est également indispensable de mettre en place une base de production nationale en prévision d’une situation d’urgence. Selon le ministère, les drones sont soumis à des progrès technologiques rapides et à une forte usure en situation de conflit. En Ukraine, leur production a atteint environ 2,3 millions d’unités en 2024.

Lors d’une réunion au ministère, le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô a souligné qu’il était important, pour renforcer la capacité de dissuasion, de procéder à des achats rapides et en grande quantité, afin de créer une base permettant des rénovations et des améliorations continues.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]