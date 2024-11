Violations de l’espace aérien japonais : gros plan sur la situation

Japan Data

Le Japon déploie régulièrement des avions de combat lorsque des appareils militaires chinois ou russes approchent ou parfois pénètrent dans son espace aérien.

En août dernier, la première présence d’un avion militaire chinois dans l’espace aérien japonais a été observée au large de la côte de la préfecture de Nagasaki. Puis le mois suivant, il s’agissait d’un avion militaire russe, qui a pénétré à trois reprises dans l’espace aérien au large de Hokkaidô. En réponse, les Forces aériennes d’autodéfense (FAD) ont déployé des avions de combat et pour la première fois tiré des fusées d’avertissement.

De 1967 à 2023, 46 violations de l’espace aérien japonais ont été officiellement reconnues par le ministère de la Défense. 43 d’entre elles ont été commises par des avions soviétiques / russes (le chiffre comprend aussi les cas où la nationalité n’était que présumée). Deux incursions ont été commises par des avions chinois : l’une au-dessus des îles Senkaku en 2012, impliquant un avion à hélice exploité par l’Administration océanique d’État de la Chine, et l’autre en 2017, impliquant un petit avion sans pilote.

Selon le ministère de la Défense, les appareils des FAD ont été mobilisés à 669 reprises au cours de l’exercice 2023. Depuis la fin de la Guerre froide, dans les années 1990 jusqu’à 2010 environ, des avions ont été déployés entre 100 et 300 fois par an. Ce chiffre a toutefois augmenté au cours de la période allant de 2013 à aujourd’hui, pour atteindre 700.

Parmi les cas où des appareils des Forces d’autodéfense ont été déployés, 72 % (soit 479 cas) l’ont été en réponse à des avions chinois et 26 % (soit 174 cas) à des avions russes. 2 % impliquaient des avions d’autres régions ou pays (nationalité présumée comprise). Selon le ministère de la Défense, de nombreux cas ont impliqué des avions chinois au cours de l’exercice 2023, signe de l’expansion et de l’activité militaire accrue de Pékin. Il s’agissait par exemple de vols de longue distance conjoints de bombardiers chinois et russes, ou encore d’avions chinois sans pilote entre Yonaguni et Taïwan, et également dans la mer du Japon, où la présence de ce type d’avions a été confirmée pour la première fois.

(Photo de titre : l’avion de patrouille russe Il-38 qui est entré dans l’espace aérien japonais au large de Hokkaidô le 23 septembre 2024. Photo avec l’aimable autorisation de l’État-major interarmées du ministère de la Défense. Jiji)