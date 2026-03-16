Guerre en Iran : des images d’un jeu japonais et d’un manga dans une vidéo de la Maison Blanche

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La Maison Blanche a publié sur X des vidéos montrant les opérations militaires en cours menées par les forces américano-israéliennes contre l’Iran, intégrant des éléments tirés du jeu vidéo Wii Sports, de Nintendo, ainsi que de la célèbre série de mangas Yu-Gi-Oh!.

Ces vidéos ont suscité des critiques en raison de leur caractère jugé inapproprié, les attaques ayant causé la mort non seulement de militaires mais aussi de civils.

Une vidéo de 52 secondes intitulée « Epic Fury », du nom des opérations militaires, a été diffusée jeudi. Elle combine des images de bombardements avec celles du jeu de bowling de Wii Sports, où apparaît le mot « Strike ». L’expression « Hole in one » est également affichée dans une séquence mêlant images de frappes aériennes et coups de golf.

Le 5 mars, une autre vidéo mêlant des bombardements et des images de Yu-Gi-Oh! avait également été publiée.

En réponse, le compte officiel de Yu-Gi-Oh! sur X a publié un communiqué indiquant que les personnes liées à l’œuvre originale et à l’animation associée n’avaient en aucun cas participé à la réalisation de ces vidéos, et que la propriété intellectuelle liée à la série n’avait pas été concédée sous licence à la Maison Blanche.

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