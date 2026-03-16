Sept hommes arrêtés après un vol de 2,3 millions d’euros dans une rue de Tokyo

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La police japonaise a arrêté samedi sept personnes soupçonnées d’avoir dérobé trois valises contenant au total 423 millions de yens en espèces (2,32 millions d’euros) à un groupe de plusieurs individus fin janvier à Tokyo.

Parmi les suspects figurent un membre haut placé d’un groupe affilié au Yamaguchi-gumi (l’un des plus grands clans de yakuza du pays), ainsi qu’un membre clé d’un groupe lié au clan Sumiyoshi-kai, et un membre haut placé d’un groupe associé au clan Kyokutô-kai.

La division de lutte contre le crime organisé du Département de la police métropolitaine de Tokyo a perquisitionné plus de dix lieux, saisissant quelque vingt objets, dont environ 27,5 millions de yens en espèces et des smartphones.

Ces individus sont soupçonnés d’avoir agi de concert pour dérober trois valises contenant au total environ 423 millions de yens en espèces dans une rue du quartier de Higashi-Ueno, le 29 janvier vers 21 h 30, avant de prendre la fuite. Repérés par un homme, ils l’auraient alors agressé notamment en lui pulvérisant au visage un produit semblable à un spray.

Selon la brigade d’enquête et d’autres sources, les sept individus se seraient rassemblés vers 20 h ce même jour dans un parc de l’arrondissement d’Itabashi avant de commettre le vol.

De plus, environ trois heures après, un groupe transportant environ 190 millions de yens en liquide a également été attaqué sur un parking de l’aéroport de Haneda. La police métropolitaine enquête actuellement sur un possible lien entre les deux affaires.



L’un des hommes arrêtés, le 14 mars

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