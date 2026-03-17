La grue du Japon est enlevée de la liste des espèces menacées

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Mardi, le ministère de l’Environnement a retiré pour la première fois la grue à couronne rouge (tanchô), aussi appelée grue du Japon, de sa liste des espèces menacées.

Cet oiseau, désigné « monument naturel spécial » par le gouvernement, a été reclassé de « menacé » à « quasi menacé » grâce à un rétablissement de sa population, ce qui signifie que le risque d’extinction de l’espèce est faible.

La grue du Japon vit à Hokkaidô, dans le nord du pays. Si sa population avait chuté à seulement 33 individus en 1952 en raison de la chasse excessive, désormais, grâce aux efforts de conservation, on estime qu’environ 1 200 spécimens adultes vivent aujourd’hui à l’état sauvage.

Le ministère a également révisé son évaluation de l’ibis à crête (toki), le faisant passer de « en danger critique d’extinction » à « en danger », grâce aux efforts pour sa réintroduction dans la nature sur l’île de Sado.

En 1991, le ministère a commencé à publier sa liste des espèces menacées, qui est mise à jour environ tous les cinq ans.

(Lire également : La divine danse de la grue à couronne rouge, à Hokkaidô)



La grue à couronne rouge



L’ibis à crête

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