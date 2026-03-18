Blocage du détroit d’Ormuz : Takaichi Sanae n’envisage pas d’envoyer les Forces japonaises d’autodéfense

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La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré mercredi que son pays « n’envisageait pas, à ce stade, d’envoyer des troupes des Forces japonaises d’autodéfense (FAD) dans le détroit d’Ormuz », une voie maritime essentielle pour le transport du pétrole actuellement de facto bloquée par l’Iran.

« Nous examinerons les mesures nécessaires dans le respect de la loi », a-t-elle indiqué lors d’une réunion de la commission du budget de la Chambre des conseillers, avant sa rencontre jeudi avec le président Donald Trump à Washington.

« Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire, y compris d’un point de vue juridique », a-t-elle ajouté, afin de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit.

Interrogée sur la récente demande du président américain invitant le Japon et d’autres pays à envoyer des navires de guerre dans le détroit d’Ormuz, Mme Takaichi a répondu : « Je lui ferai part de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire en vertu de la législation japonaise. »

Donald Trump avait formulé cette demande dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, avant d’indiquer dans un autre message que les États-Unis n’avaient pas besoin de leur aide dans leurs opérations militaires contre l’Iran.

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