Détroit d’Ormuz : le Japon demande plus de pétrole à l’Agence internationale de l’énergie

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La Première ministre Takaichi Sanae a demandé mercredi à l’Agence internationale de l’énergie (IEA) de se tenir prête à de nouvelles mises sur le marché coordonnées de réserves pétrolières, afin de faire face à la flambée des prix du brut.

La dirigeante japonaise a formulé cette requête auprès du directeur exécutif de l’IEA, Fatih Birol, lors de leur rencontre à Tokyo. L’objectif est de stabiliser l’approvisionnement et les prix de l’énergie, alors que l’Iran maintient un blocus de facto du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport du pétrole, sur fond de tensions avec les États-Unis et Israël.

Cet appel intervient après que les 32 pays membres de l’IEA ont décidé, plus tôt ce mois-ci, de libérer de manière coordonnée un volume record de 400 millions de barils issus de leurs réserves. Les opérations ont déjà débuté.

« Les pays asiatiques sont confrontés à de grandes difficultés », a déclaré Takaichi, appelant l’IAE à tenir compte des enjeux de sécurité énergétique dans la région.

De son côté, Fatih Birol a estimé que la situation mondiale était préoccupante et faisait peser de lourdes menaces sur la sécurité énergétique. Il a ajouté que l’IAE pourrait envisager de nouvelles opérations conjointes si cela s’avérait nécessaire pour stabiliser les marchés.

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