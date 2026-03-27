Guerre en Iran : le Japon a commencé à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole

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Le gouvernement japonais a commencé jeudi à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole, afin de garantir un approvisionnement stable en produits pétroliers face au blocus de facto du détroit d’Ormuz par l’Iran.

Il s’agit de la première opération de ce type depuis celle menée en 2022 en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Au total, environ 8,5 millions de kilolitres — soit l’équivalent de 30 jours de consommation nationale — doivent être libérés à partir des sites de stockage répartis dans tout le pays.

Jeudi, du pétrole brut a ainsi été acheminé depuis la base nationale de stockage de Kikuma, située à Imabari, dans la préfecture d’Ehime, vers une raffinerie voisine exploitée par Taiyo Oil, via un oléoduc.

Le gouvernement avait déjà commencé, dès le 16 mars, à libérer des réserves équivalant à 15 jours de consommation issues du secteur privé.

(Lire aussi : Quelle quantité de pétrole le Japon a-t-il en réserve ?)

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