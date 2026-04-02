Emmanuel Macron à Tokyo : visite d’une société de technologie de retrait de débris spaciaux

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La Première ministre Takaichi Sanae et le président Emmanuel Macron ont visité jeudi Astroscale Holdings, une entreprise spatiale basée à Tokyo spécialisée dans les technologies de pointe de retrait des débris en orbite.

Cette visite intervient au lendemain de leur sommet, au cours duquel ils sont convenus d’élargir la coopération entre leurs deux pays dans le domaine spatial.

Lors de leur déplacement, qui a duré une vingtaine de minutes, les deux dirigeants ont reçu des explications sur les technologies de nettoyage des débris spatiaux et ont visité un site de production de satellites.

« La coopération entre le Japon et la France dans le domaine spatial progresse », a déclaré la dirigeante japonaise à la presse à l’issue de la visite. Évoquant Astroscale, elle a ajouté : « Sa technologie est la meilleure au monde et constitue une véritable fierté pour le Japon. »

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