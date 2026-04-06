Le nombre de visiteurs au Musée de Hiroshima pour la paix a atteint un nouveau record

Actualités

Le Musée de Hiroshima pour la paix a accueilli 2 580 926 visiteurs au cours de l’exercice 2025 (avril 2025-mars 2026), un niveau record pour la troisième année consécutive.

Ce chiffre représente une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente, selon la Fondation pour la culture de la paix de Hiroshima (Hiroshima Peace Culture Foundation).

Les visiteurs étrangers étaient au nombre de 945 618, soit plus de 30 % du total.

Cette progression s’explique notamment par la montée des inquiétudes quant à un éventuel recours aux armes nucléaires, ainsi que par l’augmentation du nombre de touristes étrangers au Japon dans un contexte de faiblesse du yen, a indiqué la fondation.

« Le fait d’accueillir autant de visiteurs dans un contexte international troublé est essentiel pour faire connaître la réalité des bombardements atomiques », a déclaré le directeur du musée, Ishida Yoshifumi, lors d’une conférence de presse.

(Lire aussi : Le Musée de Hiroshima pour la paix : écouter les cris des âmes transmis par les vestiges de l’explosion)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]