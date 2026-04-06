Le Japon tente d’organiser un sommet avec l’Iran

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La Première ministre Takaichi Sanae a indiqué lundi que le gouvernement s’employait à organiser un sommet avec l’Iran, en réponse à la dégradation de la situation au Moyen-Orient.

« Nous sommes actuellement en train d’en préparer les modalités », a-t-elle déclaré lors d’une réunion de la commission budgétaire de la Chambre des conseillers (la chambre haute du Parlement). « Nous explorons toutes les options possibles, y compris des discussions au plus haut niveau », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur la possibilité d’appeler la population à économiser l’énergie et à réduire la demande, elle a répondu qu’au vu de la persistance probable de la crise énergétique, « aucune option n’est exclue » et que le gouvernement entend « faire preuve de souplesse ».

S’agissant des sources alternatives d’approvisionnement en pétrole brut, en plus des États-Unis, la dirigeante japonaise a évoqué des pays d’Asie centrale et d’Amérique latine, ainsi que le Canada et Singapour, considérés comme en mesure d’accroître leur production.

« Nous progressons de manière constante dans la sécurisation de sources d’approvisionnement alternatives », a-t-elle affirmé, ajoutant que « le Japon a, dans son ensemble, assuré les volumes nécessaires ».

(Lire aussi : Quelle quantité de pétrole le Japon a-t-il en réserve ?)

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