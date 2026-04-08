Tourisme à Hakone : une télécabine équipée d’un système audio Dolby Atmos, une première mondiale

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La société Odakyu Hakone mettra en service à partir de lundi prochain une nouvelle télécabine équipée d’un système audio 3D sur son téléphérique, dans la station thermale très prisée de Hakone. Objectif : offrir aux passagers une expérience immersive mêlant paysages et univers sonore.

Baptisée « Otobako » (littéralement « boîte à musique »), cette cabine est dotée du système Dolby Atmos, une technologie audio immersive habituellement utilisée dans les salles de cinéma. Selon l’entreprise, il s’agit d’une première mondiale pour une télécabine. Équipée de huit haut-parleurs et de deux caissons de basses, celle-ci enveloppe les passagers dans une ambiance sonore conçue pour sublimer le paysage environnant. Le contenu audio varie en fonction des conditions météorologiques.

Par temps ensoleillé, un concerto pour piano accompagne ainsi le trajet, tandis que, les jours de pluie ou de ciel couvert, des compositions numériques inspirées des paysages de Hakone sont diffusées.

Cette télécabine spéciale assurera un trajet aller simple entre les stations Sounzan et Owakudani du téléphérique de Hakone. Le parcours dure environ dix minutes et peut accueillir un seul groupe de 16 personnes maximum. Un supplément de 2 500 yens par groupe s’ajoute au tarif habituel du téléphérique.

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