Le Japon dispose de réserves de pétrole jusqu’au début 2027

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Le Japon dispose de réserves de pétrole suffisantes pour couvrir sa demande jusqu’au début de l’année 2027, a déclaré mardi la Première ministre Takaichi Sanae.

S’exprimant devant la presse, elle a précisé que cette situation résultait des efforts engagés pour accroître les importations en provenance des États-Unis, ainsi que de pays du Moyen-Orient dont les livraisons ne transitent pas par le détroit d’Ormuz, actuellement soumis à un blocus de facto imposé par l’Iran.

Selon elle, les importations de pétrole américain devraient notamment être multipliées par quatre par rapport à mai de l’année précédente.

La cheffe du gouvernement a également indiqué que le Japon continuerait de solliciter les pays producteurs afin d’augmenter les volumes de pétrole acheminés en dehors du détroit d’Ormuz.

Par ailleurs, elle a souligné que l’exécutif pourrait recourir aux fonds de réserve prévus dans le budget de l’exercice 2026, récemment adopté, pour prolonger les subventions sur l’essence si nécessaire.

(Lire aussi : Quelle quantité de pétrole le Japon a-t-il en réserve ?)

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