Alzheimer : les nouveaux traitements n’ont été administrés qu’à 19 % des patients au Japon

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Selon une enquête récente menée dans un hôpital de Tokyo, de nouvelles thérapies contre la maladie d’Alzheimer n’ont été administrées qu’à 19 % des patients externes qui en avaient fait la demande.

Les traitements à base de lecanemab et de donanemab, destinés aux stades précoces de la maladie, sont désormais disponibles dans le cadre du système national d’assurance maladie au Japon, ce qui permet de limiter le reste à charge pour les patients.

Malgré cette accessibilité relative, seuls 87 des 456 demandeurs ont finalement pu bénéficier de ces traitements, selon cette étude menée par un groupe de recherche de l’Institut métropolitain de gériatrie et de gérontologie de Tokyo.

Sur la période étudiée, entre décembre 2023 et avril 2024, 205 candidats ont été autorisés à passer des examens approfondis, tandis que les autres ont été écartés du processus de sélection pour ces nouvelles thérapies visant à ralentir le déclin cognitif.

La médecin-cheffe Ihara Ryôko et son équipe expliquent que de nombreux patients n’ont pas pu recevoir le traitement en raison d’un stade trop avancé de la maladie, de l’absence de dépôts de bêta-amyloïde — cible de ces médicaments — dans le cerveau, ou encore de résultats d’imagerie par résonance magnétique suggérant des risques liés à leur administration. Elles mentionnent également les inquiétudes concernant les effets secondaires et le coût des visites hospitalières répétées comme des obstacles majeurs.

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