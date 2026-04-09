Japon-Australie : les deux pays s’accordent pour renforcer la sécurité maritime

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Le ministre japonais de la Défense, Koizumi Shinjirô, et son homologue australien en visite, Richard Marles, sont convenus mercredi de renforcer leur coopération bilatérale en matière de défense afin de garantir la stabilité dans la région indo-pacifique.

Lors de leur rencontre à Tokyo, les deux ministres ont principalement évoqué les tensions au Moyen-Orient ainsi que les tirs de missiles balistiques effectués le même jour par la Corée du Nord.

« Il est essentiel que l’étroite coopération entre le Japon et l’Australie joue pleinement son rôle de dissuasion dans un environnement sécuritaire de plus en plus incertain », a déclaré Koizumi en ouverture des discussions.

Les deux responsables ont également confirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration en vue de la mise en service, au sein de la marine australienne, d’un nouveau navire inspiré de la frégate Mogami modernisée des Forces maritimes d’autodéfense japonaises.

Lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de la réunion, Richard Marles a indiqué que l’Australie espérait finaliser prochainement le processus contractuel.

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