Trois films japonais sont en compétition pour la Palme d’or à Cannes

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Trois réalisateurs japonais — Kore-eda Hirokazu, Hamaguchi Ryûsuke et Fukada Kôji — sont en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes de cette année, qui se tiendra en mai.

Il est rare que trois cinéastes japonais soient simultanément en compétition pour la plus haute distinction du festival.

Sheep in the Box, de Kore-eda, propose un récit futuriste dans lequel un couple adopte un robot humanoïde à l’image de leur fils décédé. Le film réunit notamment l’actrice Ayase Haruka et Daigo, membre du duo comique Chidori.

All of a Sudden, de Hamaguchi, met en scène la relation entre une Japonaise confrontée à la maladie et le directeur d’une maison de retraite en France.

Enfin, Nagi Notes, de Fukada, suit le parcours d’une sculptrice incarnée par l’actrice Matsu Takako.



Sheep in the Box, de Kore-eda Hirokazu



Nagi Notes, de Fukada Kôji

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