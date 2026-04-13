Le parti nationaliste Sanseitô ne veut pas que le Japon accepte facilement l’immigration des pays à faible revenu

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Kamiya Sôhei lors d’une conférence de presse tenue au Club des correspondants étrangers du Japon, à Tokyo.

S’exprimant sur la politique à l’égard des résidents étrangers, Kamiya Sôhei, le chef du parti nationaliste Sanseitô, a estimé que le recours à une main-d’œuvre étrangère bon marché pouvait entraîner des dérives : « Faire venir des travailleurs étrangers pour occuper des emplois peu rémunérés peut conduire, dans certains cas, à des situations où ils commettent des délits après avoir perdu leur emploi. Le Japon ne devrait pas accepter trop facilement un grand nombre d’étrangers issus de pays à faible revenu. »

Concernant un autre sujet, Kamiya a également dit que le Japon devrait envisager, parmi les options possibles pour renforcer ses capacités de défense, l’éventualité de se doter de l’arme nucléaire. Il a toutefois précisé qu’une telle orientation ne devait pas être mise en œuvre dans l’immédiat.

« Les capacités de défense du Japon seraient affaiblies si nous affirmions que nous ne posséderons jamais d’armes nucléaires », a-t-il déclaré. « Lorsque la vie et les biens des citoyens sont en jeu, le Japon doit garder ouvertes toutes les options. »

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