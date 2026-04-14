Restauration du château de Kumamoto : une réouverture complète prévue pour 2052

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Les travaux de restauration du château de Kumamoto, gravement endommagé par une série de puissants séismes il y a dix ans, se poursuivent toujours.

Si la réparation du donjon principal est achevée, la tour de guet Utô,, ainsi que les murs de pierre font encore l’objet de travaux de reconstruction. Les responsables du projet visent une réouverture complète du site à l’horizon de l’exercice budgétaire 2052 (le donjon principal a rouvert ses portes en 2021).

Le château de Kumamoto avait été durement frappé par un premier séisme de magnitude 6,5 survenu le 14 avril 2016 à 21 h 26, suivi environ 28 heures plus tard d’un séisme principal de magnitude 7,3. Les dégâts matériels ont été estimés à environ 63,4 milliards de yens (338 millions d’euros).

La majorité des tuiles du toit du donjon principal s’étaient effondrées, et les treize biens culturels importants classés au niveau national situés dans l’enceinte du château avaient été endommagés. Environ 23 600 mètres carrés de murs de pierre constituant les fondations, soit près de 30 % de l’ensemble, s’étaient écroulés.

La ville de Kumamoto a élaboré un plan de restauration en mars 2018. Initialement, l’achèvement des travaux était prévu pour l’exercice 2037, mais le calendrier a été prolongé afin de prendre le temps d’adopter des méthodes respectueuses de la valeur des biens culturels et des sites historiques.

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