Le Japon ajoutera des règles strictes au transport de batteries externes dans les avions

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Le ministère des Transports a annoncé mardi l’introduction, à partir du 24 avril, de restrictions renforcées concernant les batteries externes en avion, à la suite d’une série d’incidents impliquant ce type d’appareils à bord.

Selon ces nouvelles règles, chaque passager ne pourra transporter en cabine que deux batteries externes au maximum, d’une capacité n’excédant pas 160 wattheures chacune.

Il sera par ailleurs interdit de recharger ces batteries ou de les utiliser pour alimenter des appareils électroniques, tels que les smartphones, pendant le vol.

Les règles existantes restent en vigueur : les batteries externes doivent être transportées en cabine et non en soute, et les passagers doivent les garder à portée de main, sans les placer dans les compartiments à bagages au-dessus des sièges ni dans d’autres espaces de rangement.

Toute infraction aux nouvelles dispositions, notamment le fait de recharger une batterie en vol ou d’en transporter plus de deux, pourra être sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou une amende maximale d’un million de yens (environ 5 300 euros).

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