La Première ministre Takaichi Sanae figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde

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La Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, figure dans la liste des 100 personnes les plus influentes de 2026 établie par le magazine Time et publiée mercredi.

Dans un article de présentation, la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, écrit que les Japonais ont « assisté à un moment transformateur et historique » lorsque Takaichi est devenue, en octobre dernier, la première femme à accéder au poste de Premier ministre.

« La vie politique japonaise était autrefois marquée par un “plafond de verre” empêchant les femmes d’accéder aux plus hautes fonctions décisionnelles », souligne-t-elle.

Elle ajoute que Takaichi a « enfin brisé ce plafond », qualifiant cette étape de « pas décisif » vers une société où les femmes peuvent pleinement s’épanouir.

La liste de cette année comprend également le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que le pape Léon XIV et Zohran Mamdani, premier maire musulman de New York.

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