Un ours ayant pénétré dans un immeuble a été abattu au nord-est du Japon

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Un ours adulte apparu dans un quartier résidentiel de Sendai, au nord-est du Japon, a été abattu dimanche dans le cadre du dispositif national d’abattage d’urgence.

L’animal, mesurant environ 1,5 mètre, est resté près de dix heures dans l’enceinte d’un immeuble d’habitation. Aucun blessé n’a été signalé, ont précisé les autorités locales.

Introduit en septembre 2025, ce dispositif d’abattage d’urgence permet aux collectivités locales d’autoriser l’usage d’armes à feu contre des ours ou des sangliers dans des zones résidentielles ou habitées, conformément à la révision de la loi sur la protection et la gestion de la faune.

Dimanche matin, un habitant ayant aperçu l’animal dans le quartier a alerté la police.

La ville avait tenté de capturer l’ours à l’aide d’une cage-piège, sans succès. Face au risque qu’il erre en zone urbaine, les autorités ont décidé de l’abattre en utilisant notamment un fusil hypodermique et une lance électrique.

Un périmètre de sécurité a été mis en place devant l’immeuble, et la circulation des véhicules comme des piétons a été temporairement restreinte. Plusieurs policiers casqués ont été déployés pour sécuriser les lieux.

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