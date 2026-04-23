Le Japon avertit sur la sécurité des produits de seconde main

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L’Institut national japonais de technologie et d’évaluation (NITE) appelle à la prudence lors de l’achat de produits d’occasion, avertissant qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents tels que des explosions ou des incendies.

Au cours des cinq années allant jusqu’en 2024, 310 accidents liés à des produits d’occasion ont été signalés à l’organisme. Leur nombre a augmenté parallèlement à l’essor des applications de vente entre particuliers et à la persistance de l’inflation.

Parmi ces incidents, environ 90 % étaient des incendies, et près de 30 % concernaient des produits équipés de batteries lithium-ion.

Par type de produit, les vélos, climatiseurs, chauffages au kérosène et radiateurs soufflants figurent parmi les plus fréquemment impliqués.

Dans un cas survenu dans la préfecture d’Aichi, un homme d’une trentaine d’années avait acheté une batterie d’outil électrique d’occasion via une vente aux enchères en ligne. Celle-ci a explosé alors qu’elle était stockée après avoir été rechargée.

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