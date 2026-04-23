Près d’un quart des saunas du Japon ne disposent pas de bouton d’urgence

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Une enquête nationale du ministère de la Santé a révélé mercredi qu’environ 23 % des quelque 13 000 établissements de sauna au Japon ne disposent pas de bouton d’urgence.

Dans une circulaire datée de mardi, le ministère a demandé aux collectivités locales de renforcer la surveillance de ces installations.

En janvier, il avait déjà appelé les municipalités à inspecter les dispositifs de sécurité des saunas, à la suite d’un incendie survenu en décembre dernier dans un établissement de l’arrondissement de Minato, à Tokyo, où un banc avait pris feu dans une salle privée, causant la mort d’un couple d’une trentaine d’années.

Selon la police métropolitaine, le couple s’était retrouvé piégé dans la pièce après que la poignée de la porte s’était détachée, tandis que le bouton d’urgence aurait été hors service.

L’enquête a également montré qu’environ 12 % des établissements ne disposent pas de système permettant aux clients de contacter le personnel en cas d’urgence, et que 5 % présentent des problèmes liés à l’ouverture et à la fermeture des portes.

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