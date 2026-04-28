Un système de tarif différent pour les touristes étrangers au Japon est mis à l’étude

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Des experts mandatés par l’Agence japonaise du tourisme se sont réunis lundi pour lancer un examen du système de tarification différenciée appliqué à certains sites touristiques, où les visiteurs non résidents — notamment les touristes étrangers — paient des tarifs plus élevés que les résidents.

Sur la base de leurs discussions, l’agence prévoit d’élaborer dès cet exercice fiscal des lignes directrices destinées à aider les collectivités locales et les entreprises à fixer leurs tarifs.

« Ces dernières années, on observe une tendance à la révision des prix afin de maintenir et d’améliorer l’offre touristique, tout en répondant au problème du surtourisme », a déclaré le commissaire de l’agence, Murata Shigeki, lors de la réunion. « Ces exemples peuvent servir de référence pour d’autres installations et services touristiques. »

En mars, la ville de Himeji a ainsi relevé le prix d’entrée du château de Himeji, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, à 2 500 yens (13,5 euros) pour les non-résidents, tout en maintenant le tarif pour les résidents à 1 000 yens (5,3 euros).

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