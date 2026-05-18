La chienne Yume, offerte par le Japon à Vladimir Poutine, est morte

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Yume, une chienne de race Akita, offerte à Vladimir Poutine par le Japon, est morte, a annoncé le Bureau du président russe.

Le Kremlin a indiqué vendredi dans une réponse écrite que cette femelle, née en avril 2012, était décédée de vieillesse l’an dernier.

Yume avait été offerte au dirigeant russe par la préfecture d’Akita, dans le nord-est du Japon, en juillet 2012, en signe de gratitude pour le soutien apporté par Moscou après le grand séisme et le tsunami du 11 mars 2011 qui avaient frappé le nord-est du pays.

La chienne était apparue publiquement lorsque Vladimir Poutine avait accueilli l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzô dans la ville russe de Sotchi en 2014. Elle avait ensuite disparu de la scène diplomatique en raison de la détérioration des relations entre le Japon et la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Un chat sibérien nommé Mir, offert à la préfecture d’Akita par Poutine en 2013 en guise de remerciement, est quant à lui mort de maladie en décembre 2024.

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