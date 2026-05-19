Le Japon et le Brésil s’accordent pour renforcer leur coopération sur la sécurité économique

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Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, et son homologue brésilien, Mauro Vieira, se sont accordés pour renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité économique lors du premier dialogue stratégique entre les deux pays, tenu lundi à Tokyo.

Le Brésil, grande puissance d’Amérique du Sud, dispose d’importantes ressources naturelles, notamment en terres rares et en minerai de fer.

Motegi Toshimitsu a souligné que ce pays, qui abrite la plus importante communauté japonaise hors du Japon, constitue un partenaire stratégique pour Tokyo.

Mauro Vieira a répondu en exprimant l’espoir que les deux pays mettent en œuvre cette année leur plan d’action pour un partenariat stratégique et mondial. Ce plan avait été adopté lors d’un sommet Japon-Brésil organisé en mars 2025.

Les deux ministres ont également signé un mémorandum portant sur l’assistance mutuelle destinée à protéger les ressortissants japonais et brésiliens à l’étranger. Le Brésil devient ainsi le cinquième pays à conclure un tel accord avec le Japon. En vertu de ce pacte, les deux États coopéreront principalement pour l’évacuation de leurs citoyens en cas d’urgence dans des pays ou régions tiers.

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