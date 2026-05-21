Les 130 volumes du registre des morts de la bombe de Hiroshima ont été exposés à l’air libre

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Le registre des personnes mortes lors du bombardement atomique de Hiroshima a été exposé mercredi au Parc mémorial de la paix, afin d’en assurer l’entretien.

Après avoir observé une minute de silence à 8 h 15 — l’heure exacte à laquelle la bombe fut larguée le 6 août 1945 — des responsables municipaux ont sorti les registres d’une chambre de pierre située sous le cénotaphe dédié aux victimes de la tragédie. Ils ont tourné les pages une à une afin d’éliminer l’humidité et de vérifier l’absence de détériorations.

Le registre comprend 130 volumes recensant les noms de 349 246 personnes officiellement reconnues comme décédées au 5 août de l’année dernière, ainsi que leur date de décès et leur âge. Un volume entier est consacré aux victimes dont l’identité demeure inconnue.

Par ailleurs, un registre contenant les noms de 16 victimes du bombardement atomique américain de Nagasaki, survenu trois jours après celui de Hiroshima, a également été aéré. Leurs noms ont été inscrits dans le mémorial de Hiroshima conformément à leur volonté ou à celle de leurs familles.

Ces dernières années, la municipalité de Hiroshima avait demandé à deux hibakusha (survivants des bombardements atomiques) d’inscrire les nouveaux noms dans le registre. Mais en raison du vieillissement des victimes survivantes, la ville a organisé cette année pour la première fois un recrutement public pour cette fonction. Les personnes sélectionnées ont assisté à la procédure d’aération dans le cadre de leur formation.

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