Deux melons de luxe de Hokkaidô vendus pour un prix record de plus de 30 000 euros

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Une caisse contenant deux melons Yûbari a atteint le prix record de 5,8 millions de yens (environ 31 000 euros) lors de la première vente aux enchères de la saison, organisée vendredi dans la ville de Sapporo, sur l’île de Hokkaidô.

Les melons de la variété Yûbari proviennent de la ville éponyme (située également à Hokkaidô). Ils peuvent atteindre des prix exorbitants lorsqu’ils sont d’une qualité telle que leur forme ne trahit (presque) aucune imperfection.

Cette fois-ci, l’enchère gagnante a été remportée par Futami-Seika, une entreprise basée dans la ville de Kushiro.

Les melons seront exposés dans le supermarché Sakuragaoka de Keiô Store, situé dans la ville de Tama à l’ouest de Tokyo, avant le début d’événements de dégustation prévus la semaine prochaine.

« Nous avons la meilleure récolte », a déclaré Okubo Hirokazu, responsable au sein de l’entreprise grossiste. « Nous voulons que des personnes de tout le Japon puissent apprécier le goût des melons Yûbari », a-t-il ajouté.

Au total, 912 melons ont été mis en vente lors des enchères organisées ce jour-là au Marché central de gros de Sapporo.

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