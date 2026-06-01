La première usine au monde de fabrication de semi-conducteurs en diamant a ouvert au nord-est du Japon

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Une cérémonie s’est tenue vendredi pour célébrer l’achèvement d’une usine de semi-conducteurs en diamant dans la ville d’Ôkuma, dans la préfecture de Fukushima, au nord-est du Japon.

Selon la start-up japonaise Ookuma Diamond Device, basée à Sapporo (Hokkaidô) et exploitante du site, cette installation est la première au monde capable de produire en série des semi-conducteurs en diamant.

L’usine prévoit de démarrer ses activités à grande échelle au cours de l’exercice fiscal 2028. Son objectif est notamment de fabriquer des puces en diamant destinées à des équipements utilisés dans les opérations de démantèlement de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi, dont la ville d’Ōkuma est, avec celle de Futaba, l’une des deux communes abritant le site nucléaire.

Les puces en diamant présentent une très forte résistance aux radiations grâce à l’utilisation de diamants synthétiques de haute pureté, fabriqués notamment à partir de méthane comme matériau de base. Elles sont ainsi considérées comme particulièrement prometteuses pour les opérations de retrait des débris de combustible nucléaire fondu à l’intérieur des réacteurs de Fukushima Daiichi, où les niveaux de radiation demeurent extrêmement élevés.

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