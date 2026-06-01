Un nouveau système utilisant l’IA est testé pour repousser les ours

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Un système alimenté par l’intelligence artificielle capable de détecter les ours et de leur pulvériser automatiquement un répulsif est actuellement testé à Hida (préfecture de Gifu), en réponse à l’augmentation des incursions d’ours dans les zones habitées.

Baptisé AIBeS, ce dispositif a été développé par la société Hyke, basée dans la préfecture de Hokkaidô. L’entreprise est spécialisée dans les systèmes de surveillance à distance utilisant l’intelligence artificielle.

Lorsqu’un animal est repéré grâce à des capteurs thermiques ou à d’autres détecteurs, une caméra s’active automatiquement et les images sont analysées par un logiciel d’IA. Si l’animal est identifié comme étant un ours, le système déclenche alors la pulvérisation d’un répulsif anti-ours disponible dans le commerce.

AIBeS peut fonctionner 24 heures sur 24 et être déployé même dans des zones montagneuses difficiles d’accès.

Jusqu’à présent, les méthodes les plus couramment utilisées pour éloigner les ours consistaient à émettre des sons qu’ils n’apprécient pas ou à utiliser des dispositifs lumineux clignotants. Toutefois, certains animaux semblant s’être habitués à ces techniques, les concepteurs du système ont choisi de recourir à un répulsif afin d’améliorer son efficacité.

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