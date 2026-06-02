FamilyMart installe des distributeurs à billets de Seven Bank dans ses supérettes

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La chaîne de supérettes FamilyMart a commencé lundi à mettre à la disposition de ses clients de nouveaux distributeurs automatiques de billets développés par Seven Bank.

Le premier de ces appareils a été installé dans l’arrondissement tokyoïte de Minato. FamilyMart prévoit de remplacer progressivement ses quelque 16 000 distributeurs actuels à travers le pays d’ici à 2030.

Une fois le déploiement achevé dans l’ensemble des konbini FamilyMart, le nombre total de distributeurs de Seven Bank — en incluant ceux déjà présents dans les supérettes de la chaîne Seven-Eleven — devrait dépasser celui du réseau de distributeurs de Japan Post Bank, actuellement le plus important du Japon.

« Il s’agit d’une première étape importante vers une nouvelle phase de croissance », a déclaré le président de FamilyMart, Odani Tatsuo, lors d’une cérémonie organisée pour l’occasion.

Seven Bank est une filiale du groupe de distribution Seven & i Holdings, propriétaire notamment de la chaîne Seven-Eleven Japan.

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