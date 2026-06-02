Fukushima : le retrait du combustible fondu de la piscine de stockage du réacteur n°2 a débuté

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La grue spécialement conçue pour extraire les assemblages de combustible nucléaire stockés dans la piscine du réacteur n°2 de la centrale de Fukushima Daiichi.

La compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) commence mardi le retrait du combustible nucléaire entreposé dans la piscine de stockage du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, endommagée par le tsunami de 2011.

Cette opération est considérée comme une étape essentielle du processus de démantèlement de la centrale, au même titre que le retrait des débris de combustible fondu présents dans les réacteurs. Son lancement était initialement prévu plus de huit ans plus tôt.

Des opérations similaires ont déjà été menées à bien dans les réacteurs n°3 et n°4 du site.

Selon Tepco, la piscine du réacteur n°2 contient encore 615 assemblages de combustible nucléaire, dont 587 assemblages usés et 28 assemblages neufs non utilisés. Ils seront transférés vers une piscine de stockage commune située sur le site de la centrale, où les conditions de refroidissement sont plus stables, afin de réduire les risques. L’entreprise prévoit d’achever cette opération au cours de l’exercice fiscal 2028.

Chaque assemblage de combustible, d’un poids d’environ 300 kilogrammes, sera placé individuellement dans un conteneur de transport spécialisé appelé cask (conteneur blindé) directement à l’intérieur de la piscine. L’opération sera réalisée à l’aide d’une grue télécommandée et d’autres équipements introduits par une ouverture aménagée dans la paroi du bâtiment du réacteur n°2.

Une fois chargé, le conteneur sera extrait de la piscine, déplacé jusqu’à une plateforme adjacente au bâtiment, puis chargé sur une remorque afin d’être acheminé vers la piscine de stockage commune. Cette étape vise à sécuriser progressivement le site dans le cadre du long chantier de démantèlement de Fukushima Daiichi, dont l’achèvement devrait encore prendre plusieurs décennies.

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