Fukushima : les niveaux de radiation sont retombés à la moyenne nationale dans 70 % de la région

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Selon le secrétariat de l’Autorité japonaise de régulation nucléaire (NRA), les niveaux de radiation sont désormais retombés à un niveau comparable à la moyenne nationale dans environ 70 % de la préfecture de Fukushima.

D’après les données arrêtées à la fin du mois de décembre dernier, les zones où le niveau de radiation dans l’air est inférieur ou égal à 0,1 microsievert par heure représentent environ 70 % du territoire préfectoral. Les secteurs affichant des niveaux de 0,2 microsievert par heure ou moins couvrent quant à eux 92 % de la préfecture.

Ces chiffres ont été publiés à l’occasion des 15 ans depuis l’accident survenu en mars 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, gravement endommagée par le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon cette année-là.

En 2011, les zones où les niveaux de radiation dépassaient 3,8 microsieverts par heure (seuil retenu pour l’émission d’un ordre d’évacuation) s’étendaient sur 608 kilomètres carrés dans la préfecture de Fukushima. En 2025, cette superficie n’était plus que de 7,4 kilomètres carrés.

Selon la NRA, les niveaux de radiation dans l’air ont naturellement tendance à diminuer au fil du temps, notamment sous l’effet de la décroissance radioactive des éléments rejetés lors de l’accident et des opérations de décontamination menées dans les zones concernées.

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