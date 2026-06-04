Le pavillon principal du château de Shuri rouvrira le 23 novembre

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Le Bureau général d’Okinawa a fait savoir jeudi que le pavillon principal du château de Shuri rouvrira ses portes au public le 23 novembre, après plusieurs années de travaux de reconstruction consécutifs à l’incendie qui l’avait ravagé.

Le sinistre s’était produit dans la nuit du 31 octobre 2019, détruisant neuf bâtiments de ce site classé au patrimoine mondial, dont le pavillon principal (seiden). Les travaux de reconstruction de ce dernier avaient débuté en novembre 2022 grâce notamment à d’importants dons recueillis auprès du public.

Dans un communiqué, le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, a déclaré : « Nous exprimons notre profonde gratitude pour le chaleureux soutien reçu aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la préfecture, ainsi que pour les efforts déployés par les ingénieurs et les artisans qui ont participé à la reconstruction. »

Ancienne résidence des rois du royaume des Ryûkyû, le château de Shuri est l’un des symboles les plus importants de l’histoire et de la culture d’Okinawa. Sa réouverture marquera une étape majeure dans la renaissance de ce site emblématique.

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