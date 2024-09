Le château de Shuri, symbole de l’histoire et de la culture de l’île d’Okinawa

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Shuri est un symbole de l’histoire et de la culture d’Okinawa. Construit comme résidence pour le roi Chûzan qui a unifié le royaume de Ryûkyû au XIVe siècle, il en reste le centre administratif et religieux. Le château, détruit par des bombardements durant la Seconde guerre mondiale, est reconstruit, mais brûle une nouvelle fois dans un incendie en 2019. Des travaux de reconstruction sont en cours.

Château de Shuri (préfecture d’Okinawa)

Construction : Vers le XIV e siècle

Vers le XIV siècle Premier seigneur : inconnu

inconnu À voir : le pavillon principal (seiden, actuellement en reconstruction), la porte en pierre Sonohyan-utaki, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

le pavillon principal (seiden, actuellement en reconstruction), la porte en pierre Sonohyan-utaki, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Tarif : 400 yens (adultes)

400 yens (adultes) Adresse : 3, Shuri, Tônokurachô, Naha-shi

3, Shuri, Tônokurachô, Naha-shi Site Internet : https://oki-park.jp/shurijo/en/

Le château qui symbolise l’histoire et la culture d’Okinawa

On sait que le château de Shuri a été édifié au XIVe siècle, sans en connaître la date exacte.

L’enceinte interne (naiden) est construite au début du XVe siècle, et l’enceinte externe (gaiden) au milieu du XVIe siècle. Le château de Shuri est non seulement la résidence du roi de Ryûkyû et de sa famille, mais aussi le centre administratif du royaume et le lieu pour les cérémonies religieuses. L’édifice est ainsi un véritable symbole de l’histoire et de la culture d’Okinawa.

En 1870, le roi est renversé et le royaume de Ryûkyû devient Okinawa, aujourd’hui l’une des 47 préfectures du Japon. Le château de Shuri est alors explpoité comme base et école militaire japonaise, mais il est incendié en 1945 lors de la bataille d’Okinawa. Le projet de reconstruction est lancé en 1989, et le parc du château de Shuri est ouvert au public en 1992 tandis que les travaux de reconstruction à l’intérieur des enceintes se poursuivent. En décembre 2000, les vestiges du pavillon principal (seiden), la porte en pierre de Sonohyan-utaki où se tenaient les prières pour un retour en toute sécurité lorsque le souverain se déplaçait, et Tamaudun, le site du mausolée royal, sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le pavillon principal est à nouveau détruit dans un incendie en 2019, et les travaux en cours pour une nouvelle restauration devraient être terminés en 2026.



La porte en pierre de Sonohyan-utaki (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)