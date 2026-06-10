Les billets classiques de JR East seront munis d’un code QR à partir du printemps 2027

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La compagnie ferroviaire JR East a annoncé mardi qu’au printemps 2027, elle mettra fin à la vente de billets de courte distance à bande magnétique dans l’ensemble des gares de son réseau de lignes classiques. Ceux-ci seront remplacés par des billets munis d’un code QR.

Cette mesure concernera les trajets de 100 kilomètres ou moins.

Selon JR East, l’abandon des billets magnétiques permettra de réduire l’impact environnemental, notamment grâce à la suppression de la couche magnétique non recyclable présente au dos des billets actuels.

Alors qu’aujourd’hui les voyageurs doivent insérer leur billet dans les portillons automatiques, les nouveaux billets devront simplement être présentés devant un lecteur de codes QR installé aux portiques d’accès.

Le format des billets sera également modifié : leurs dimensions passeront de 30 mm × 57,5 mm à 57,5 mm × 85 mm.

JR East souligne par ailleurs que l’introduction de billets à code QR permettra d’éliminer les incidents liés au blocage des billets à l’intérieur des portillons automatiques, un problème qui survient parfois avec les billets magnétiques actuels.

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