Le capitaine de l’équipe nationale japonaise ne participera pas au Mondial 2026 à cause d’une blessure

Actualités

Le capitaine de l’équipe nationale japonaise de football, Endô Wataru, a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 en raison d’une blessure, a annoncé la Fédération japonaise de football jeudi.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur de 33 ans a également annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.

Ce tournoi, co-organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis et dont le coup d’envoi a été donné jeudi, aurait dû être la troisième Coupe du monde consécutive d’Endô. Cette annonce est tombée à quelques jours seulement du premier match de poule du Japon, prévu ce dimanche face aux Pays-Bas.

Le milieu de terrain de Liverpool (Premier League anglaise) s’était blessé au pied gauche en février dernier. Bien qu’il ait subi une intervention chirurgicale avec l’objectif de disputer ce Mondial 2026, il a été victime d’une rechute lors de son match de reprise avec la sélection japonaise contre l’Islande, le 31 mai.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]