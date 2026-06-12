Trottinettes électriques au Japon : l’alcool en cause dans un accident sur dix

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Le gouvernement japonais a approuvé lors du Conseil des ministres du 12 juin l’édition 2026 du Livre blanc sur la sécurité routière. Celui-ci souligne notamment l’augmentation du nombre d’accidents impliquant les trottinettes électriques et autres véhicules de la catégorie des « deux-roues motorisés légers » (tokutei kogata gendôki-tsuki jitensha), dont l’usage se développe rapidement.

En 2025, 386 accidents impliquant ce type de véhicule ont été recensés, soit 48 de plus qu’en 2024. Parmi eux, 43 étaient liés à la consommation d’alcool, ce qui représente environ un cas sur dix. Le rapport estime que cette proportion est « particulièrement élevée ».

Par type de collision, les accidents avec des automobiles ont été les plus nombreux, avec 168 cas, soit environ 40 % du total. Viennent ensuite les accidents sans tiers impliqué (87 cas), les collisions avec des vélos (57 cas) et avec des piétons (56 cas).

Cette catégorie de véhicules a été créée à la suite de la révision du Code de la route entrée en vigueur en juillet 2023. Les personnes âgées de 16 ans ou plus peuvent les utiliser sans permis de conduire.

Face à la hausse des accidents, le gouvernement entend renforcer la sensibilisation aux règles de circulation ainsi que les mesures de contrôle et de répression contre les comportements dangereux.

Par ailleurs, le nombre de personnes décédées dans des accidents de la route au Japon en 2025 s’est établi à 2 547, soit 116 de moins qu’en 2024. Il s’agit du chiffre le plus bas jamais enregistré depuis le début des statistiques actuelles en 1948.

Un responsable du Bureau du cabinet estime que cette baisse est notamment due aux campagnes encourageant le port du casque à vélo ainsi qu’au renforcement de la lutte contre la conduite en état d’ivresse, des mesures mises en place en tenant compte des caractéristiques des accidents mortels observés ces dernières années.

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