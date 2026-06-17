Takaichi Sanae et Emmanuel Macron ont convenu de coopérer dans plusieurs domaines

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La Première ministre Takaichi Sanae et le président Emmanuel Macron ont convenu mardi de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines, notamment la sécurité économique et le développement des technologies de pointe.

Les deux dirigeants ont également évoqué plusieurs dossiers asiatiques en marge du sommet du Sommet du G7, qui se tient à Évian. Parmi les sujets abordés figuraient la question des enlèvements de ressortissants japonais par la Corée du Nord ainsi que les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.

En revanche, ils n’ont pas discuté d’un éventuel déploiement de membres des Forces japonaises d’autodéfense dans le détroit d’Ormuz.

Selon Satô Kei, secrétaire général adjoint du gouvernement japonais, l’entretien, qui a duré une vingtaine de minutes, s’est déroulé dans une atmosphère particulièrement cordiale. Déjà rencontrés en avril dernier, Takaichi Sanae et Emmanuel Macron ont même pris ensemble une pose inspirée du célèbre manga Dragon Ball.

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