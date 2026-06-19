« Supreme Class » : bientôt davantage de haut de gamme dans les trains Shinkansen

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Les compagnies ferroviaires JR Central et JR West ont annoncé mercredi qu’elles lanceront, à partir du 1er octobre, des compartiments privés haut de gamme baptisés « Supreme Class » à bord de leurs trains à grande vitesse Shinkansen.

Un compartiment privé pour deux personnes, aménagé dans la septième voiture des rames des lignes Shinkansen Tôkaidô et Shinkansen Sanyô, coûtera 60 790 yens par personne (330 euros) pour un trajet aller simple entre les gares de Tokyo et de Shin-Osaka. Ce tarif est supérieur de 41 400 yens à celui d’un siège de première classe (« Green Car »).

Des compartiments individuels seront également installés dans la dixième voiture, tandis que des compartiments semi-privés devraient être introduits au cours de l’exercice fiscal 2027, qui débutera en avril prochain.

Les compartiments seront équipés de sièges inclinables et de portes verrouillables. Ils ne pourront être réservés que sur Internet.

Lors d’une conférence de presse, le président de la JR Central Niwa Shunsuke a déclaré que la Supreme Class permettra à l’entreprise d’offrir un service plus adapté aux voyageurs à la recherche de prestations haut de gamme.

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