Mondial de foot 2026 : Kubo Takefusa ne participera pas au match contre la Tunisie

Actualités

Kubo Takefusa ne participera pas au prochain match du Japon contre la Tunisie en raison d’une blessure.

L’Association japonaise de Football a annoncé que le joueur de 25 ans souffrait d’une blessure au genou gauche, diagnostiquée à la suite d’une IRM réalisée lundi dans un hôpital.

La fédération n’a toutefois communiqué aucun détail concernant la gravité de la blessure ni la durée nécessaire à son rétablissement.

L’équipe nationale japonaise a affronté les Pays-Bas dimanche lors du premier match de groupe des deux sélections à la Coupe du monde. Titulaire au coup d’envoi, Kubo a dû quitter le terrain à la 75e minute après un choc avec un joueur adverse.

Mercredi, il n’a pas participé à l’entraînement de l’équipe à Nashville et est resté au lieu de résidence de la sélection afin de poursuivre sa convalescence.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]