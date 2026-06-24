Le puissant typhon Mekkhala se dirige vers le Japon

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Le très puissant typhon Mekkhala se déplaçait lentement vers le nord au-dessus des eaux situées à l’est des Philippines mardi et devrait s’approcher du sud du Japon dès jeudi.

Selon l’Agence météorologique du Japon, ce septième typhon de l’année devrait s’approcher entre jeudi et vendredi de l’île principale de la préfecture d’Okinawa ainsi que de l’île d’Amami Ôshima, située dans la préfecture de Kagoshima.

Le typhon devrait ensuite se rapprocher de l’ouest et de l’est du Japon samedi, tout en perdant progressivement de son intensité.

L’agence météorologique met toutefois en garde contre des vents violents, une forte houle et des pluies abondantes susceptibles d’accompagner le phénomène.

À 15 heures mardi, Mekkhala se trouvait au large de l’est des Philippines et progressait vers le nord-ouest à une vitesse d’environ 10 km/h. La pression atmosphérique en son centre était de 925 hectopascals, tandis que ses vents soutenus maximaux atteignaient 50 mètres par seconde (environ 180 km/h).

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