Les trois grandes banques japonaises pourront utiliser un nouvel outil d’IA de Google

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La ministre des Finances, Katayama Satsuki , a annoncé que les trois principales banques du Japon sont désormais autorisées à utiliser un outil d’intelligence artificielle de pointe développé par la société américaine Google.

La ministre a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Tokyo, à l’issue d’une rencontre avec des responsables d’Alphabet, la maison mère de Google. Les trois établissements concernés sont MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Mizuho Bank.

Le Japon souhaite permettre à ses institutions financières de mieux se protéger contre les cyberattaques grâce à l’utilisation de modèles d’IA avancés, alors que la concurrence entre les géants de la technologie dans ce domaine s’intensifie.

« Nous voulons faire le meilleur choix possible en matière de modèles d’IA afin de renforcer les intérêts nationaux du Japon », a déclaré Katayama.

La ministre a également indiqué que la start-up américaine Anthropic avait suspendu la fourniture de son modèle d’intelligence artificielle, tout en précisant qu’une reprise de son utilisation était attendue dans un avenir proche.

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