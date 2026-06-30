Le Japon triple sa taxe de départ pour les voyageurs internationaux

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À partir de mercredi, le Japon portera sa taxe touristique internationale, également appelée taxe de départ (shukkoku-zei), de 1 000 à 3 000 yens par personne (16 euros).

Le gouvernement a décidé de tripler cette taxe afin de faire face à l’aggravation de la surfréquentation touristique et des incivilités observées dans plusieurs destinations, dans un contexte de forte hausse du nombre de visiteurs étrangers.

Les recettes supplémentaires serviront à renforcer les mesures de lutte contre le surtourisme et à encourager les voyageurs internationaux à découvrir des régions situées en dehors des grandes villes.

Les recettes de cette taxe ont atteint un niveau record d’environ 52,5 milliards de yens (284 millions d’euros) au cours de l’exercice budgétaire 2024. Elles devraient atteindre 130 milliards de yens (703 millions d’euros) durant l’exercice 2026 grâce à cette augmentation.

La taxe de départ est perçue sous la forme d’un supplément inclus dans le prix des billets d’avion et des autres titres de transport internationaux. Les voyageurs quittant le Japon avec un billet acheté avant mercredi continueront toutefois de s’acquitter de l’ancien tarif de 1 000 yens.

Toute personne sera concernée par cette taxe (à l’exception des enfants de moins de 2 ans, des personnes en transit pendant moins de 24 heures, entre autres. Pour plus de détails, visiter le site Informations sur la taxe de départ (en japonais), par l’Agence nationale des impôts.)

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